Anastasiadis'in paket önerisi ortaya çıktı

İşte Rum Lide Nikos Anastasiades'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çizdiği çerçeveye girmek için revize ettiği ve Rum basınına yansıyan öneriler

1-Ordunun çekilmesi için son tarih verilmesi…(Sunset clause)

2-Ordunun belirli bir düzen ve takvimde geri çekilmesi (sunset clause sürecinin kabul edileceği varsayıldığından tüm ordudan bahsedilmiyor)

3-Garanti anlaşmalarının ve devamında da müdahale haklarının yürürlükten kaldırılması

4-100 bin göçmenin dönmesine olanak sağlayacak Güzelyurt ve başka bölgelerin verilmesi

5- Çok uluslu polis gücü kurulması ve bu gücün üçüncü bir ülke kökenli bir kişi tarafından yönetilmesi. (Bu güce az sayıda Türk de katılabilir)

Bu tekliflere karşılık Rum Lider şunları görüşebileceğini ortaya koydu:

1-Ortak oylamalı dönüşümlü başkanlık

2- Guterres çervesindeki önerinin öngördüğü şekliyle mülkiyet, yani Kıbrıs Türk yönetimindeki mülkiyet kullanımına ayrıcalık verilmesi, ama %100 değil, Kıbrıs Rum yönetiminde esas mülk sahibine ayrıcalık, ancak %100 degil

3.Türk vatandaşlarının 4/1 oranıyla eşit muamele görmesi

4.Çıkmazların işlevsel olarak çözülmesi mekanizmasıyla ilgili anlaşmaya vurgu yapılarak etkin katılımda olumlu bir oy olması.

Kaynak: Kıbrıs Postası