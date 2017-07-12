Anastasiadis’in provokasyon korkusu

Rum lider Nikos Anastasiades, West Capella adlı sondaj gemisinin bu sabah Güney Kıbrıs sahillerine varması üzerine Türkler tarafından bir provokasyon olmamasını umduğunu açıkladı.

Fransız enerji firması Total’in, İtalyan şirket Eni ile birlikte bu hafta sonuna kadar Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinin 11. bloğunda sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor. Geminin varışı öncesi başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakereleri dolayısıyla Türkiye, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışması yapacak olan firmalara ve Güney Kıbrıs’a karşı uyarı yayınladı. Anastasiades “Geçmişte yaptığımız şekilde gerektiği gibi tepki vereceğiz. Bu iki büyük şirketin ve Kıbrıs halkının çıkarlarına yönelik bir provakasyon olmaması dileğimle…” şeklinde açıklamada bulundu. Şu anda Larnaka limanında iki Fransız bayraklı fırkateyn gemisi bulunuyor. Ancak Fransa bu gemilerin Lübnan’a yönelik barış misyonlarının bir parçası olarak adada olduklarını iddia etti. Bölgede farklı amaçları olan bir Amerikan savaş gemisinin de bulunduğu açıklandı. West Capella adlı sondaj gemisi bu hafta gerçek sondaj işlemlerine başlamadan önce bir dizi test uygulaması yapacak.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides gazetecilere verdiği demeçte, Türk askeri tatbikatlarının sondaj gemisinden uzakta olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın “durumu sakince kontrol ettiğini” söyledi.

Çeviri: Vedat Yıldırım/Voice of Islands

Kaynak: IN-CYPRUS