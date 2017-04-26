Anastasiadis’in seçim hamlesi

Rum Haravgi Gazetesi, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Enosis Plebisiti ile ilgili yasayı Yüksek Mahkeme’ye gönderme yönündeki siyasi kararını seçim öncesi kasıtlı bir hareket olarak niteledi.

Gazete'de yer alan haber şöyle:

"Bahse konu yasa oylanana kadar yoğun tartışmalar ve sürtüşmelerin olduğu, ayrıca müzakerelerin uzun bir süre kopması için bahane de olduğu bilinmektedir. Anastasiadis tüm bu olanları bilerek, artık 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hareket ettiğini teyit etti. Kamuoyu önünde Meclis’in kararının zamansız olduğunu ve devamında da Meclis’in yanlışı olduğunu söyleyen acaba Anastasiadis değil miydi?

Eğer gerçekten Anastasiadis anayasaya aykırılık konusu olduğuna inanıyorsa neden ilgili değişikliklerin yapılması için yasayı Meclis’e göndermiyor? Ayrıca Anastasiadis anayasaya aykırılık sorununu çözerek yasa tasarısı veya yeni tüzükler sunabilirdi. Anastasiadis’in Meclis tüzüklere değişikliklerle müdahale ettiği zaman neden itiraz etmediği şeklindeki tutumu soru işaretlerine neden oldu.

Anastasiadis, Meclis ELAM yasa önerisini oyladığı zaman anayasaya aykırılık konusunu ele almadı. DİSİ yöneticileri yasa önerisi sundukları zaman itiraz etmedi. Parti Başkanı Averof Neofitu ile anlaşması çok mu zordu? Acaba Anastasiadis yasanın gönderilmesi aracılığıyla aşırı sağ unsurların ve milliyetçilerin kulaklarını okşama fırsatı mı buldu? Acaba Anastasiadis DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya DİSİ’de olayları doğru ele almadığı ve partinin liderliği için başka bir kadroyu tercih ettiğine dair bir mesaj mı göndermek istedi?

Acaba sonunda Anastasiadis görüşmelerin çıkmaza gittiğine mi karar verdi ve Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’ya müzakerelerden ayrılması için yeni nedenler yaratmak için mi bu şekilde davranıyor? Sorular bir sürüdür, ya cevaplar ya da ikna edici cevaplar yoktur. Herşey, Anastasiadis’in, bir kez daha iktidar hatırına Kıbrıs Sorununu kurban ederek ve artık seçim öncesi ritimlerde hareket ederek yeniden seçilmesine öncelik verdiğine dair dayanaklı bir sonuca varıyor."