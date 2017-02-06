Anastasiadis'ten açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’de anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referanduma kadar Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin “canlı tutulması gerektiğini” söyledi.

Alithia gazetesi: “Diyalog Türkiye’deki Referanduma Kadar Canlı – Maronit Köyleri Kıbrıs Rum Tarafının Haritasında” başlıkları altında yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Maronitlerin dini bir anması çerçevesinde Güney Lefkoşa’da düzenlenen ayine katıldığını, ayin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis’in ayin sırasında da yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, ayin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anastasiadis, “Türkiye’deki referandum konusunun bahane olarak sunulmakta olduğunu, bu referandum sorunu aşılana ve gerçek niyetler ortaya çıkana kadar müzakere sürecinin canlı tutulması gerektiğini” iddia etti.

Kıbrıs konusunda bir konferans için erken olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise Anastasiadis,“ bakanlar düzeyinde (garantör ülkelerin dışişleri bakanları) bir Toplantının son aşama olmadığını, 12 Ocak’ta Cenevre’de başlayan sürecin korunması olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.Anastasiadis: “Şu aşamada Türk hükümetinin, referandum sebebiyle gerekli kararları alma konumunda olmadığı bahanesi dile getiriliyor. Diyalogun canlı tutulması ve şu anda bahane olarak sunulan bu sorun aşıldığında gerçek niyetlerin ortaya çıkması gerekir” şeklinde konuştu.Bu hafta Rum Ulusal Konseyi’nin toplanacağını ve siyasi parti başkanlarına bilgi aktaracağını da ifade eden Anastasidis, AB liderlerine gönderdiği mektuba ilişkin bir soruya karşılık ise, Türkiye’nin dört özgürlük talebinin sadece Güney Kıbrıs’ı değil tüm AB’yi ilgilendiren bir konu olduğunu ve tüm AB adına bu konuyu müzakere edemeyeceklerini” ifade etti.