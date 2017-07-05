HABER KIBRIS

Anastasidis: Öneriler sürecin önünü açmak için

Anastasiadis masaya götürdüğü  önerileri sürecin yolunu açmak, süreci ileriye götürmek için yaptığını kaydetti.

05/07/2017

Anastasidis: Öneriler sürecin önünü açmak için
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın bugünkü bölümünün tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada;masaya bugün götürdüğü  önerileri sürecin yolunu açmak, süreci ileriye götürmek için yaptığını kaydetti.
Anastasiadis, önerilerin Kıbrıs Türk tarafının hassasiyetlerini öngören öneriler olduğunu belirterek, önerilerde kendi toplumunun endişelerini de göz önünde bulundurduğunu anlattı.



TAGS: Anastasidis, Nikos Anastasidis, Crans Montana, Mustafa Akıncı
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