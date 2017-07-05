Anastasidis: Öneriler sürecin önünü açmak için

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın bugünkü bölümünün tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada;masaya bugün götürdüğü önerileri sürecin yolunu açmak, süreci ileriye götürmek için yaptığını kaydetti.

Anastasiadis, önerilerin Kıbrıs Türk tarafının hassasiyetlerini öngören öneriler olduğunu belirterek, önerilerde kendi toplumunun endişelerini de göz önünde bulundurduğunu anlattı.