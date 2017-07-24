Anayola geri geri çıkınca kaza geldi
Girne’de bir işyerindeki park yerinden ayrılmak için geri geri anayola çıkmaya çalışan sürücü yolda ilerleyen motosikletlinin önünü kesince kaza kaçınılmaz oldu
24/07/2017
Murat Aslan-HALKINSESİ
Girne’de dün akşamüzeri yaşanan motorlu kazası yürekleri ağza getirirken, kazanın hafif yaralanmayla atlatılması sevindirdi.
Kaza saat 18:00 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, 46 yaşındaki kadın Emine Özkurşun, yönetimindeki GN 800 plakalı araç ile Mr. Pound isimli iş yerinin park yerinden anayola gereğinden fazla geri geri çıkış yapması sonucu yaşandı.
Emine Özkurşun’un yönetimindeki araçla ana yola geri geri çıkış yaptığı esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 31 yaşındaki erkek Sebastian Nicusor Kisczuk yönetimindeki LY 261 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu hafif yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip ortopedi servisinde müşahede altında alındı.