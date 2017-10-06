Andres Iniesta ömür boyu Barcelona'da kaldı

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Andres Iniesta kulübüyle kontrat yenilemeye karar verdi.

La Vanguardia'nın haberine göre sözleşmede zaman sınırı bulunmuyor. Yani sözleşme yaşam boyu.

Barça'nın 8 numarası A Takım ile 639 maça çıktı ve kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi. 29 Ekim 2002'deki ilk maçından bu yana 15 senede 55 gol kaydetti.

2015 yazından bu yana takım kaptanı ve Iniesta Barça için bir sembol. 1996 Eylül'ünde sadece 12 yaşında kulübe katıldı ve 30 kupa ile Leo Messi ile birlikte kulüp tarihinin en çok kupa kazanan iki oyuncusundan biri.