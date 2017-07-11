Android'e 'panik düğmesi' geliyor

XDA-Developers ve Bleeping Computer'a göre Google, Android 7.1'e akıllı telefon kullanıcılarının bir şeylerin yanlış olduğunu fark edince çalışmakta olan bir uygulamadan hızlı bir şekilde çıkmalarına izin verecek "panik buton" özelliğini ekledi.

Böylece bir uygulamadaki hatayı fark ettiğiniz anda, şüpheli uygulamayı kapatabileceksiniz. Peki Panik butonu nasıl çalışacak?

Kullanıcı hızla dört kez arka düğmeye bastığında, telefon tüm uygulamaları kapatacak.

Yani, artık bir uygulama ekranınızı ele geçirmeye başlarsa, bir çıkış yolunuz olacak.

Şüpheli uygulamalar her gün biraz daha artarken, bu özellik oldukça iyi bir zamanda geldi.

Zira geçtiğimiz Nisan ayında bir grup araştırmacı, Google Play Store'daki yüzlerce uygulamada hacker'ların kötü amaçla kullanabileceği güvenlik açıkları olduğunu tespit etmişti.

Akıllı telefonları koruma savaşında geliştirilen her küçük araç çok önemli, panik butonu ise stresli bir durumda insanların vereceği tepkilere uygun bir özellik olacak gibi duruyor.

Bu özelliğin şu anda devre dışı olduğunu hatırlatmak önemli. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız, Google şu anda bu özelliği test etmekte.