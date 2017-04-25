Andros Kiprianu: Anastasiadis koltuk hırsına yenildi

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ‘Anastasiadis beş yıl daha Cumhurbaşkanı olma hırsına yenik düştü. Artık tek derdi yeniden seçilmek’ dedi.

AKEL Genel Sekreteri Politis Radyosu’na yaptığı açıklamada, dünkü Ulusal Konseye toplantısında yaşananların, Anastasiadis’in başkanlık seçimine odaklanmaya karar verdiğinin ilanı olduğunu söyledi. Bu sabah Politis Radyosuna konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün Ulusal Konsey toplantısında yaşananlardan sonra Anastasiadis’in artık başkanlık seçimlerinden başka hiçbir şeyle ilgilenmediğini ifade ederek, Anastasiadis’i sert bir dille eleştirdi.