Andros Kiprianu: Anastasiadis’in prestijini kurtarmak için Kıbrıs’ı kurban ediyoruz

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, tutanakların yayınlanmasının BM ile kavgayı şiddetlendireceğini ifade etti.

RİK 3’e konuşan Kiprianu, Hükümeti çok sert bir dille eleştirerek, ‘Anastasiadis’in prestijini kurtarmak için Kıbrıs’ı kurban ediyoruz’ dedi.

Kiprianu, bunun sağlayacağı tek şeyin, BM’yi öfkelendirmek olacağını ve tutanakları yayınlaması gereken biri varsa, onun da BM olduğunu kaydetti. Andros Kiprianu, EDEK Başkanı Marinos Şizopulos’un geçtiğimiz yıl Ulusal Konseyin tutanaklarını açıkladığı zaman, Hükümetin Şizopulos karşısında takındığı tavrı hatırlattı.