HABER KIBRIS

Andros Kiprianu: Anastasiadis’in prestijini kurtarmak için Kıbrıs’ı kurban ediyoruz

26/07/2017

Andros Kiprianu: Anastasiadis’in prestijini kurtarmak için Kıbrıs’ı kurban ediyoruz
ads

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, tutanakların yayınlanmasının BM ile kavgayı şiddetlendireceğini ifade etti.

RİK 3’e konuşan Kiprianu, Hükümeti çok sert bir dille eleştirerek, ‘Anastasiadis’in prestijini kurtarmak için Kıbrıs’ı kurban ediyoruz’ dedi.

Kiprianu, bunun sağlayacağı tek şeyin, BM’yi öfkelendirmek olacağını ve tutanakları yayınlaması gereken biri varsa, onun da BM olduğunu kaydetti. Andros Kiprianu, EDEK Başkanı Marinos Şizopulos’un geçtiğimiz yıl Ulusal Konseyin tutanaklarını açıkladığı zaman, Hükümetin Şizopulos karşısında takındığı tavrı hatırlattı.



TAGS: Andros Kiprianu, anastasiadis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems