Andros Kiprianu: Çözüm Perspektifi Açık Tutulmalıdır

İsviçre’de müzakerelerin çökmesinden birkaç gün sonra Yunanistan’ı ziyaret eden AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’la Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve ortaya çıkan durumu görüştü. Kiprianu bugün de Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis ve Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kiprianu, İsviçre’de ne yazık ki sadece çözümün değil, çözüm yönünde bir adımın dahi atılmasının başarılamaması sonucu çözümden uzaklaşıldığını ve Kıbrıs sorununda çok zor bir döneme girildiğini belirtti.

İlk yapılması gerekenin olası olumsuz gelişmelerin önüne geçilmesi olduğunu söyleyen Andros Kiprianu Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin açık tutulmasının çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kiprianu, Crans Montana sonrası ortaya çıkan durum hakkında kendi görüşlerini ifade edip Yunanistan Başbakanı’nın düşüncelerini almak için yaptıkları görüşmenin yapıcı ve yararlı olduğunu dile getirdi. Bu görüşmenin ardından Kıbrıs’a daha bilgili döneceklerini söyleyen Kiprianu bundan sonrasında atılacak adımları ve Sn. Anastasiadis’e neleri önereceklerini AKEL’de ele alacaklarını vurguladı.

Yarın öğleden sonra AKEL Merkez Komitesi toplanarak Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri görüşecek.