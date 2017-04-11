Angolemli: AKSA etrafa zehir saçıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık 2016’da çıkan yangına ilişkin meclis araştırması açılmasıyla ilgili iki ayrı önergenin ön görüşmesini yaparak önergeleri onayladı.

Önergelere ilişkin olarak söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede kanser vakalarının arttığını, yerleşim yerlerinde baz istasyonları olduğunu, AKSA’nın etrafa zehir saçtığını söyledi.

Ülkede insanların baz istasyonlarını istemediğini, ülkenin her yerinde baz istasyonu yerleştirildiğini söyleyen Angolemli, Gazimağusa Limanı’nın tehlike saçtığını belirtti.

Devlet Laboratuvarı’nda yangın nedeniyle günlerce insanlara tahlil yapılmadan sebze ve meyve verildiğini belirten Angolemli, “günah ve ayıp” değerlendirmesinde bulundu.

Angolemli, araştırma önerisinin çalışmalarının sonuçlarının tüm ada çapındaki sorunlara olumlu etki yapacağını umarak, buna TDP olarak olumlu oy vereceklerini belirtti.

İnsanların nefes aldığı havadan bile tedirgin olduğunu anımsatan Angolemli, insanlar için tehlike saçan unsurlarla ilgili daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.

DİNÇYÜREK: “DEVLET LABORATUVARI’NDAKİ SIKINTILARYANGINLA BİRLİKTE BAŞLAMADI”

Genel Kurul’da daha sonra Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek söz aldı. Dinçyürek, içtüzük konusunda yerinden konuşan Ahmet Gülle’ye eleştirilerde bulundu.

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangına değinen Dinçyürek, konuyla ilgili ortaya atılan iddiaları anımsattı.

Dinçyürek, ciddi ve üzücü olan bu konunun meclis tarafından araştırılması gerektiğini ancak önemli olanın neyin araştırılacağı olduğunu, İyi İdare Yasası uyarınca gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Laboratuvarı’ndaki sıkıntıların yangınla birlikte başlamadığını, uzun bir süredir bazı ihmallerin göz göre göre ve biline biline yaşandığını belirten Dinçyürek, geçmişten gelen bir çok hata bulunduğunu, bunların araştırılması gerektiğini söyledi.

Dinçyürek, 2013 yazında geçici hükümet döneminde Kalecikte ortaya çıkan petrol sızıntısının atıklarının hala daha uygun olmayan şartlarda Kalecik’te muhafaza edildiğini belirtti, bu maddenin imha edilmesi gerektiğini anlattı.

Kurumlara olay olmadan önce sahip çıkılması gerektiğini de belirten Dinçyürek, sağlık sorunu yaşayan personele acil şifa diledi.

SERDAROĞLU: “BU KONUDA SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİYDİ. BUNLARI YAPAMADIYSAK HEPİMİZ SUÇLUYUZ”

UBP milletvekili Ergün Serdaroğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın nedeniyle 3-4 aydan beri sebzelerin kontrol edilmediğini kaydederek, Tarım Dairesi eski müdürünün “domatesi soyarak yiyin” açıklamasını anımsattı.

Serdaroğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “Bu süreçte yalnız kaldım” açıklamasına da işaret ederek, “Bu konuda seferberlik ilan edilmeliydi.

Bunları yapamadıysak hepimiz suçluyuz. Ahmet Gülle, ‘çalışanlara 65 gün sonra tetkik yapıldı’ diyor, bu konu neden daha önce gündeme getirilmedi?” diye sordu.

Ergün Serdaroğlu, bu komitenin kurulması ve konunun araştırılması gerektiğini dile getirdi.

İZBUL: “ÇEVRE AÇISINDAN İÇLER ACISI DURUMDAYIZ”

CTP milletvekili Salih İzbul, Devlet Laboratuvarı ile ilgili yapılan konuşmalara işaret ederek, “Arpalarla, buğdaylar, elmalarla armutlar birine karıştı” değerlendirmesi yaptı.

Ülkede çevre felaketleri yaşandığını, böyle giderse yaşanmaya da devam edeceğini söyleyen İzbul, “Devlet Laboratuvarı konusunda hem Meclis’te konuştuk, hem de basına demeç verdik. Biz ahlak dışı bir muhalefet yapmıyoruz. Bu felaketin üzerine gitmemiz gerektiği gibi mi gittik, onu soruyoruz. Önemli olan bu.Biz bu olayın hafife alınmasını kabul edemiyoruz. Suçlu aramıyoruz” şeklinde konuştu.

Yangın sonrasında gerekli hassasiyetin gösterilmediğini savunan İzbul, “Umarım bu bir örnek olur ve bu konularda daha ciddi tedbir alırız.

Çevrecilik festivaller değil. Çevre açısından içler acısı durumdayız. Yasal mevzuatlar yeterli değil. Ada olmamız da bir dezavantaj. Bu araştırmanın sağlayacağı en büyük katkı da bu. Bu konuda çıkarılacak bir ders” dedi.

Konuşmaların ardından önergelerin öngörüşmesi tamamlandı. Önergelerin açılması vekillerin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.