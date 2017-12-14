Angolemli: Birtakım yerlerden işaretler mi aldılar?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, geçtiğimiz gün yaklaşık 3 saat polisle ilgili yasa önerisini görüşmesi ancak önerinin genel kuruldan geçmeyip komiteye çekilmesi hakkında Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'e konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, Yasa önerisinin genel kuruldan sevkinin yapılmaması ve bu bağlamda 1-2 saat ara verilerek bu durumun görüşülmesini belirttiklerini ancak bu fikrin kabul edilmeyerek komiteye sevk edildiğini kaydederken, fikrin kabul edilmemesinden dolayı kendisinde bu noktada şüphe oluştuğunu ve komitede bu işin yokuşa sürülebileceğini ya da hiç toplanılmayabileceğini belirtti.

“Bütün polis camiasını kapsamadığı için komiteye gönderildi”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, UBP ve CTP’de gerçekten samimiyet varsa bugün komitenin toplanacağını ifade ederken, aksi bir durum olan samimiyetsizlik olması noktasında komitenin toplanamayacağını ve Pazartesi günü bu yasanın meclise sunulamayacağını dile getirdi.

Angolemli, geçtiğimiz gün mecliste görüşülen polis yasa önerisinde bulunan 25 yılda emekli olma durumunun bütün polis camiasını kapsamadığı yönünde düşüncelerin olmasından ve polisin emekli sandığına bağlı ve tek sosyal güvenlik sistemine bağlı olarak ayrılmasından dolayı, yasanın (c) fıkrası olarak ‘Tek sosyal güvenlik sistemine bağlı olan polisleri de kapsar’ ifadesinin eklenmesi gerektiğini kaydetti. Bu şekilde genel kurula gelir ve geçerse sıkıntının bulunmayacağını aktaran TDP Milletvekili Angolemli, “Tabii ki bu noktada niyetleri varsa, yarın toplanabilirler ve bir karar alabilirlerse..” dedi.

Hüseyin Angolemli, CTP ve UBP’nin bu yasa önerisini genel kurula taşımak istememesi halinde komiteyi toplamayacaklarını belirtirken, meclis görüşmesinde bahse konu (c) fıkrasını ekleme konusunda öneri sahiplerinin hemfikir olduklarını ve bu nedenle yasa önerisinin genel kuruldan komiteye geri gönderildiğini dile getirdi.

“Komitede iş yokuşa sürülebilir”

Yasa önerisinin genel kuruldan sevkinin yapılmaması ve bu bağlamda 1-2 saat ara verilerek bu durumun görüşülmesini belirttiklerini ancak bu fikrin kabul edilmeyerek komiteye sevk edildiğini kaydeden TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, fikrin kabul edilmemesinden dolayı kendisinde bu noktada şüphe oluştuğunu ve komitede bu işin yokuşa sürülebileceğini ya da hiç toplanılmayabileceğini belirtti.

Yasa önerisinin Pazartesi günü genel kurula sevkinin yapılması halinde partilerin bundan kaçabileceğini sanmadığını aktaran Angolemli, bunun sebebini geçtiğimiz gün meclis görüşmesinde ‘Ayaküstü olmaz, eksiklikleri var’ diyerek yasa önerisini o gün görüşmekten kaçmaları şeklinde açıkladı. Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP ve UBP’nin meclisteki konuşmalarına bakıldığında yasayı geçirmek istemedikleri yönünde sonuç çıkarıldığını belirtirken, “Polisten çekiniyorlar ancak yasaya olumlu oy vermek istemiyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Birtakım yerlerden işaretler mi aldılar?”

Yasa önerisinin meclisten geçirmek istenmediğini düşüncesi oluşturulduğunu ifade eden Angolemli, ‘UBP’nin sırf kendileri yapmış olsunlar diyerek övünülmesini istediklerinden dolayı yasa önerisini 15 kişiye imzalatarak ve kendilerine konu hakkında düşüncelerini sormadan gönderdiklerini dile getirdi.

Yasa önerisinin meclise gönderildiğinde kendisinin Meclis Başkan Vekili olduğunu ve önerinin komiteden geçmesinden dolayı sevinerek polislere haberi verdiğini kaydeden Angolemli, meclis açıldığında ve yasa önerisinin görüşüleceği günün sabahında meclis koridorları ve kulislerde tartışmaların başladığını ve UBP ve CTP’nin içeri girmeyerek nisabın sağlanmasını engellediklerini belirtti.

Bu bağlamda ‘Niyetiniz yoksa neden getirdiniz?’ diye sorgulayan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, özelikle UBP’nin bu noktada karşı gelmesinin çok düşündürücü olduğunu dile getirirken, “Ne oldu da vazgeçtiler, bu konu çok önemlidir. Acaba birtakım yerlerden işaretler mi aldılar, merak ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Danışıklı dövüş olayı söz konusu”

Siyasal yaşamda ana muhalefet ile iktidarın bugünkü gibi paslaşmadıklarını söyleyen Hüseyin Angolemli, bu işte ‘danışıklı dövüş’ olayının söz konusu olduğunu belirtirken, “Koskoca ana muhalefet ve iktidar nasıl oldu da bu noktada anlaşabildi?” dedi.

Öneriyi verenin iktidar ve yanlılarının milletvekilleri olduğunu aktaran TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP’nin öncesinde ‘evet’ dediğini ve ne olup da meclise gelince yolunu değiştirdiğini sorguladı. Meclis görüşmesinde kuliste çok büyük tartışmaların yaşandığını ve buna kendisinin de şahit olduğunu dile getiren Hüseyin Angolemli, mecliste bir şeylerin döndüğünü ve polisle de dalga geçildiğini belirtti.

Böyle bir durumda ana muhalefetin yerinde kendisi olsa dik durup mecliste sözünün arkasında duracağını kaydeden Angolemli, “Pek umut yok ama komitenin oturup ne yaptığını göreceğiz ve ona göre Pazartesi gününe hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.