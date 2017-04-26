Anneden erkek çocuğa miras

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktörlerin eksikliği ile kendini gösteren genetik bir hastalık olan hemofili hastalığının erken teşhisinin organ hasarlarını önlediği bildirildi.

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktörlerin eksikliği ile kendini gösteren genetik bir hastalık olan hemofili hastalığının erken teşhisinin organ hasarlarını önlediği bildirildi. Hemofili konusundaki farkındalığı arttırmak gerektiğinin altını çizen Synlab Laboratuvarları Genel Müdürü İlker Kütükoğlu “Hemofili genetik geçiş sebebiyle anneden, erkek çocuklarına geçer.



Hayat boyu süren ve sürekli olarak tedavi gerektiren bir hastalıktır. Hastalarda sık rastlanan eklem içi kanamalar, kalıcı eklem sakatlıkları sonucu özürlülüğe yol açar. Beyin kanaması ile ölüm hemofilide en sık görülen ölüm sebebidir” dedi.



Hemofili teşhisinin kan testleriyle çok kısa bir sürede konulabildiğini aktaran Kütükoğlu, hastalık teşhisi konulan kişiler için vakit kaybetmeden tedaviye başlanması gerektiğine dikkat çekti. Yetersiz ve gecikmiş tedavilerin engellenmesi için ailelerin çocuklarındaki belirtilere karşı uyanık olması gerektiğini aktaran Kütükoğlu “Aile fertlerinden birinde hemofili olması şüphe uyandırmalıdır. D



eride çarpılan yerlerde kolayca morarmaların olması, deri altında ve kas içinde kanamaların oluşması ile diz-dirsek ve ayak bileği eklemlerinde eklem içi kanamaların tespit edilmesi hastalık belirtileridir” diye konuştu.