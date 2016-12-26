Annenin feryadı: Kızıma ne oldu bilmek istiyorum



Hopa Kadın Sığınma Evi'nde 2,5 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan Ö.D., geçtiğimiz nisan ayında kızını bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nde verilen kursa gitti. Ancak kendisi kursta olduğu sırada, başka bir kadının, kızını odada baygın halde bulduğunu ve hastaneye kaldırdıklarını anlatan Ö.D., isyan etti: Kızımı hastaneye götürdüğümde ensesinde morluk ve kafasında şişlik vardı. Kızım 8 aydır solunum cihazına bağlı yaşıyor. O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum.

Artvin’deki sığınma evinde yaşanan bu olay 8 aydır çözülemiyor. Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan Ö.D., geçtiğimiz nisan ayında kızının, yanında değilken baygın bulunduğunu ve o günden beri de solunum cihazına bağlı yaşadığını anlattı. 8 aydır kızına ne olduğu ile ilgili bilgi alamadığını belirten Ö.D.’nin feryadı yürekleri dağlıyor: Artık dayanamıyorum. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum.

KALBİ DURDU

Olay geçen 16 Nisan’da Hopa Kadın Sığınma Evi’nde meydana geldi. 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte kalan burada kalan Ö.D., kızının sığınma evinde bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi’nde verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu. Ardından çağrılan ambulansla Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk, burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ö.D.’nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

“ENSESİNDE MORLUK VE KAFASINDA ŞİŞLİK VARDI”

Tedavisi özel bir hastanede devam eden Derya D.’nin yaklaşık 8 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirtildi.

Anne Ö.D. ise olay günü kızının bu duruma nasıl geldiğinin aydınlatılmasını istedi. Kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik gördüğünü söyleyen Ö.D., “Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hala dosya savcılık aşamasında, soruşturuluyor. Dava açıldığına dair bilgi gelmedi. Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. Bana ‘Kamera görüntüsü yok’ diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın” diye konuştu.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

Ö.D., sözlerine şöyle devam etti:

“Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın, yardım etsin. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum.”

DHA



