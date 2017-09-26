Annesi terk etti, şimdi yardım bekliyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan dram duyarlı bir vatandaşın internette paylaşımı sonrasında gün yüzüne çıktı...
26/09/2017
Annesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde terk edilmiş olan Judi isimli 8buçuk aylık küçük bebek yardım bekliyor.
Minik Judi’nin dramını sosyal medyadan paylaşan duyarlı bir vatandaş bebeğin hayata tutunabilmesi için yardım istediklerini duyurdu.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin çocuk servisinde bakıldığı belirtilen minik bebeğin bebek bezi, mama, kıyafet, özellikle de sesli oyuncaklara ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Annesinin nerede olduğunu kimsenin bilmediği Judi şimdi yardım bekliyor.