Antalya ve Kıbrıs’ta Balayı Bir Başka

Evlenmek, yeni bir hayata başlamak her çiftin hayatındaki en büyük heyecanlardan biridir ve düğün heyecanını balayı heyecanı izler. Çok eski bir gelenek olan ve yeni evli çiftlerin baş başa zaman geçirmesi için eşsiz bir fırsat sunan balayı günümüzde evliliğin olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul ediliyor ve evlenecek olan çiftler düğün planları ile birlikte balaylarını da planlamaya başlıyor. Malumunuz yaz mevsimi düğünlerin en yoğun olduğu dönem dolayısıyla balayı destinasyonları da özellikle yaz tatillerinin gözde noktalarında yoğunlaşıyor. Antalya ve Kıbrıs tatil konusunda başı çeken iki destinasyon ve balayı konusunda da en fazla seçeneği sunan ve en çok tercih edilen yerlerin ilk sıralarına kuruluyor bu güzel tatil merkezleri. Her ne kadar özellikle yaz ayları desek de aslında Kıbrıs ve Antalya yıl boyunca son derece hareketli destinasyonlar ve bu sayede hangi mevsimde evlenirseniz evlenin bu iki popüler tatil merkezinde mükemmel bir balayı yaşama şansına sahipsiniz.

Tarih ve doğa ile iç içe bir balayı için Side

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Side doğa ile tarihin inanılmaz bir ahenkle birleştiği nadide bir tatil destinasyonu ve bu nedenle her yıl binlerce insan tatil yapmak, gezmek ve eğlenmek için Side’ye akın ediyor. Söz konusu balayı olduğundaysa Side sanıyoruz en uygun seçeneklerden biri zira Side ismini bolluk ve bereketle özdeşleştirilen nardan alıyor ve eğer evlilik hayatına bolluk ve bereketle dolu bir başlangıç yapmak istiyorsanız Side kesinlikle tam size göre.

Side balayı otelleri adeta cennetten bir kesit olan beldenin farklı bölgelerine dağılmış durumdalar. Farklı bütçelere, isteklere, ihtiyaçlara ve zevklere uygun onlarca balayı oteli alternatifi suna Side’de balayı yaparak evliliğe unutulmaz ve çok da keyifli bir başlangıç yapmayı garanti edebilirsiniz. Otelinizde romantik anlar geçirirken eşinizle birlikte Side’yi gezebilir, birlikte yeni yerler keşfetmenin de tadını çıkartabilirsiniz. Bu arada Side’nin son derece eğlenceli bir destinasyon olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Yani eğer her genç yeni evli çift gibi balayına bir tutam da eğlence katmak istiyorsanız yine tercihinizi Side’den yana kullanmanız en doğrusu.

Keyifli ve eğlenceli bir balayı için Kıbrıs

Akdeniz büyüleyici atmosferi ile her zaman tatillerin favorisi. Kıbrıs Akdeniz’de yer alan üçüncü büyük ada ve tabi ki Akdeniz büyüsünü tam anlamıyla yaşatan bir destinasyon. Bir ada olmanın da tüm avantajını barındıran Kıbrıs tatil konusunda gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor ve buna balayı tatilleri de dâhil elbette. Sıcacık iklimi, lüks tatil kavramı ile özdeşleşmiş muhteşem otelleri, dillere destan eğlence hayatı, tertemiz denizi kısacası eşsiz bir balayı tatili için ihtiyacınız olabilen her şeyi hem de fazlasıyla barındıran Kıbrıs yakın zamanda evlenecekseniz balayı tatili için tercih edebileceğiniz bir rota.

Kıbrıs balayı otelleri bu güzel Akdeniz adasının farklı şehirlerinde balayı tatili geçirme fırsatı sunuyor. Üstelik Kıbrıs her ne kadar lüks tatil kavramı ile anılsa da Kıbrıs balayı otellerinde herkese, her keseye uygun fiyat seçenekleri de sunuluyor. Dolayısıyla büyülü bir Akdeniz adasında yasayacağınız balayı tatili ile evliliğe unutulmaz anılarla dolu bir başlangıç yapmak istiyorsanız Kıbrıs ilk tercihiniz olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Corolla Hotel Antalya Side’de bulunan en güzel otellerden biri olarak ön plana çıkıyor ve özellikle de balayı için tercih edilebilecek bir otel oluşu ile dikkat çekiyor. Muhteşem plaja yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan otel özenle tasarlanmış odaları, havuzu, restoranları ile unutulmaz ve çok keyifli bir balayı yaşamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Ayrıca bu otelde Side’de balayı yapmayı uygun fiyat avantajları nedeni ile de tercih edebilirsiniz. Kısacası eğer ufukta evlilik görünüyorsa balayı için Antalya’nın en popüler tatil beldesi Side’yi ve bu popüler tatil cennetinin en güzel otellerinden biri olan Corolla Hotel’i tercih edebilirsiniz. Emin olun ki bu tercihinizden en ufak bir pişmanlık duymayacaksınız ve yeni hayatınıza Side’de geçirdiğiniz düş gibi bir balayından kalan anılarla başlamanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.