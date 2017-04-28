Antalya'daki alkol yasağıyla ilgili açıklama

Antalya Valiliği, açık alanda alkol alınması konusunda getirilen yasak ile ilgili açıklama yaptı.

Turizmin başkenti Antalya'da alkol tüketimiyle ilgili yapılan düzenleme tartışmalara yol açtı. Antalya Valiliği, açık alanda ve araç içinde içki içmenin yasak olduğunu bildirmişti. Özellikle sosyal medyada gelen tepkilerin ardından valilik, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Yazılı açıklamada kararın kentte huzur ve güvenliğın sağlanması, suçun önlenmesi için alındığı savunuldu.

Açıklamada, ayrıca kentte yaşayanların ve bölgeye tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, halkın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesinin amaçlandığı da vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz.

Ayrıca kararda her şey açık ve net olmasına rağmen 'Antalya’da turizmi bitirecek karar', 'Alkol içmeyi yasaklayan karar' gibi başlıklarla haberleştirilmesini, habercilik etiği açısından doğru bulmadığımızı ifade ederiz."

Antalya'da açık alanlarda içki içilmesiyle ilgili yasak kararını valilik ve il emniyet müdürlüğü duyurdu.



Buna göre; park, bahçe, karayolları, piknik alanları, meydan, cadde, sokak, ibadethaneler ve terk edilmiş yapılarda içki içmek yasaklandı.



Kararla birlikte nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol içmek de artık yasak.