Antibiyotik işlemiyor

Dünya Sağlık Örgütü, cinsel ilişkiyle bulaşan ve halk arasında ‘belsoğukluğu’ olarak da bilinen ‘gonorrhoea’ya yol açan bakterinin, antibiyotik tedavisine dirençli hale geldiğini açıkladı.

ngiliz BBC’nin haberine göre Küresel Antibiyotik Araştırma ve Geliştirme Ortaklık kuruluşundan uzman Dr. Manica Balasegaram, “Durum epey tatsız. Yolda tedavi için sadece üç yeni ilaç adayı var ve bunların da tehlikenin üstesinden gelip gelmeyeceği meçhul” açıklaması yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Teodora Wi ise Japonya, Fransa ve İspanya’da mevcut tedavilere cevap vermeyen üç belsoğukluğu enfeksiyonu vakası olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde 77 ülkeden verileri inceleyen uzmanlar, tedavi için ilaçlara ilaveten aşıların gündeme gelebileceğini belirtti. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki durum endişe verici görülüyor. Uzmanlar belsoğukluğu vakalarının artması ve tedavide dirençli olmaya başlamasında, farklı cinsel ilişki şekillerinde özellikle prezervatif kullanımının azalmasının rol oynadığını düşünüyor.