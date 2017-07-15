Antioksidan zengini vişne kalbi de koruyor

Kanser, şeker hastalığı, obezite ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen vişne, sıcak havalarda serinlik hissi oluşturarak vücudu rahatlatıyor.

Vişnenin çok güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, vişnenin taze tüketildiğinde birçok rahatsızlığa iyi geldiğini, vücudu rahatlattığını söyledi.

Yıllık 200 bin tona yakın üretimiyle dünya vişne üretiminde ilk 3 içinde yer alan Türkiye'de bu ürünün yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı iç kesimlerde hasadına başlandı.



"KÜÇÜK KIRMIZI İKİZLER"İN TAM ZAMANI



Genellikle dalında ikili yetiştiği için "küçük kırmızı ikizler" olarak isimlendirilen vişne, yaz aylarında taze, kışın da farklı ürünleri olarak tüketildiğinde sağlığa iyi geliyor.

Antioksidan zengini vişnenin meyvesi ve sapının insan sağlığı için çok faydalı olduğunu dile getiren Çopur, şöyle konuştu:



"Vişne çok çeşitli fenolik bileşenler içeriyor. Bunlardan en önemlisi ise içinde bulunduğu meyveye çok güçlü bir antioksidan özelliği veren antosiyaninler. 100 gramlık vişnede 30-82 miligram arasında antosiyanin bulunuyor. Bu antosiyaninler özellikle vücutta anti kanser, anti diyabetik, antienflamatuar ve anti obezite etki gösteriyor. Biraz daha açarsak bu antosiyanin bileşenlerinin, vücudu kanser, şeker hastalığı, obezite ve iltihap gibi sağlığı olumsuz etkileyen etmenlerden koruduğunu söyleyebiliriz.''



BEYİN VE DAMAR YAŞLANMALARINA KARŞI POTASYUM ZENGİNİ



Taze olarak tüketilen vişnenin aşırı sıcaklarda serinlik hissi vererek, vücudu rahatlattığını belirten Çopur, ''İshal kesici, ateş düşürücü ve idrar söktürücü özellikleri olan vişne aynı zamanda hem A vitamini hem de potasyum açısından çok zengin bir besin kaynağıdır'' dedi.



Çopur, vişnenin 100 gramında ortalama 86 gram su, 8 gram şeker, 1 gram lif, 1 gram protein bulunduğunu vurgulayarak, "Ayrıca 173 miligram potasyum, 16 miligram kalsiyum, 15 miligram fosfor, 9 miligram magnezyum ve 3 miligram sodyum bulunmaktadır. Bu noktada vücudun günlük potasyum ihtiyacı 5 gramdır. Bu nedenle özellikle beyin ve damar yaşlanmalarını önleme ve alerjik hastalıklarda rahatlatma etkisi olan potasyumun günlük vişne tüketimi ile vücudumuzun ihtiyacı olan miktarını çok rahat karşılayabiliriz'' ifadelerini kullandı.



KALBİ DE KORUYOR, KOLESTEROLÜ DENGELİYOR



Vişnenin içerdiği maddelerin onu güçlü bir antioksidan kaynağı yaptığını dile getiren Çopur, "Meyvelerin toplam antosiyanin miktarı ile antioksidan gücü arasında doğru orantı var. Vişne içeriğindeki yoğun antosiyanin nedeniyle canlı vücudunda oksidasyon gibi kimyasal süreçler sonunda oluşan serbest radikalleri nötralize ederek kişinin vücut sağlığını koruyor." ifadesini kullandı.



Çopur, vişnenin içindeki maddelerin, serbest radikallerle reaksiyona girerek onların hücrelere zarar vermesini önlediğini belirterek, "Kalbi koruyor, kolesterol seviyesini düşürüyor, hücre yaşlanmasını geciktiriyor ve görme kalitesini arttırıyor'' diye konuştu.