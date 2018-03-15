AÖA’da Çocukluk Çağındaki Kanser Hastaları İçin Bağış Organizasyonu Yarın Akşam
Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yarın akşam, AÖA öğrencilerinin katkılarıyla, çocukluk çağındaki kanser hastaları için yardım gecesi düzenlenecek.
15/03/2018
AÖA Başkanı Doç Dr. Zehra Özçınar’ın verdiği bilgiye göre, saat 17.00’de başlayacak etkinlikte, Grup Rast, Grup Frekans, Grup 90+5, Mehmet Geçit ve birçok sanatçı yer alacak ve yiyecek, içecek satışları yapılacak.
Gelirinin çocuk yaşta kansere yakalananlara bağışlanacağı organizasyonun giriş ücreti 10 TL olacak.
Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.