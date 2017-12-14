AP Brexit müzakerelerinde ikinci safhaya geçilmesini destekledi
14/12/2017
AB zirvesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.
15 Aralık’ta sona erecek zirvenin gündeminde Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konular var.
Zirvenin ilk gününe Brexit müzakereleri damgasını vrudu.
Avrupa Parlamentosu, İngiltere ile yürütülen üyelikten çıkış müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesi çağrısında bulundu.
Genel kurulda kabul edilen kararda, müzakerelerin ilk aşamasında yeterli ilerlemenin sağlandığı bildirildi.
Müzakereleri Avrupa Birliği Komisyonu adına yürüten Michel Barnier, genel kurulda yaptığı konuşmada: “AB Komisyonu ve İngiltere arasında hazırlanan ortak raporda geri adım atılmasını kabul etmeyeceğiz.”dedi
Genel kuruldaki görüşmelerde, İngiltere’nin taahhütlerin resmi kayda geçirilmesi de talep edildi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı tam üyelikten çıkış müzakerelerinde en önemli tartışma konuları.
Avrupa Birliği, İngiltere’nin ödemesi gerekene 45 milyar euroluk fatura karşılığında imtiyazlı ticaret anlaşmasını şart koşmasına şiddetle karşı çıkıyor.