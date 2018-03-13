AP genel kurul toplantıları ikinci gününde...

Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından da izlenen toplantıların bugünkü ana gündemini ”Gelecekteki Birleşik Krallık ve AB ilişkilerinin çerçevesini belirleyecek temel ilkeler”, “22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Toplantılarına yönelik hazırlık” ve “AB’nin gelecek yıllardaki mali durumunu ortaya koyan çerçeve (çok yıllı mali çerçeve-MFF)” oluşturuyor.

Brexit’ten sonra Birleşik Krallık ile ilişkiler konusu bugün tartışıldı; Avrupa Parlamentosu “Brexit İzleme Komitesi” tarafından hazırlanan Başkanlar Konferansı’nda onaylanan, AB ve Birleşik Krallık arasında bir ortaklık anlaşmasının gelecekteki ilişkiler için uygun bir çerçeve oluşturabileceğini öneren taslak karar ele alındı.

Milletvekilleri, Komisyon Başkanı Jean Claude Junker ve AB Başmüzakerecisi Michael Barnier ile yaptıkları Brexit tartışmalarında, AB ve Birleşil Krallık arasında bir ortaklık anlaşmasının gelecekteki ilişkiler için uygun bir çerçeve oluşturabileceğine işaret ettiler.

Ayrıca gelecekteki ilişkiler nasıl şekil alırsa alsın AB’’nin ortak pazarına, gümrük birliğine, 4 özgürlüğe saygılı olması ve AB’nin yasal düzenini bütün olarak güvence altına alması gerektiğini kaydettiler.

Brexit sonrasında AB-Birleşik Krallık ilişkileriyle ilgili oylama yarın gerçekleştirilecek.

AB’nin gelecek çok yıllı mali çerçevesiyle(MFF) ilgili konuşmalarda ise, Birliğin gençleri, küçük firmaları, çiftçiliği desteklemesi ve güvenlik, savunma göçmenlik gibi yeni öncelikleri finanse etmesi gerektiği ortaya kondu.

Ayrıca, harcamalar ve gelirlerle ilgili uyarılar yapıldı, mevcut gelirlerin devamı sağlanırken, yeni gelir noktaları yaratılması gerektiği belirtildi. Bu konu da yarın oylanacak.

STYLANIDES’LE GÖRÜŞME...

Strazburg’da bulunan Kıbrıslı Türk gazeteciler, bugün İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides ile de bir toplantı gerçekleştirdi . Toplantıda Stylanides, AB kapsamında yürüttüğü çalışmalar, AB’nin geleceği, Türkiye ile ilişkiler, insanı felaketlerde evrensel çalışmanın önemi, basın özgürlüğü ve Kıbrıs konusuyla ilgili görüşlerini aktardı; çözüm müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

HADJIGEIRGIOU İLE GÖRÜŞME

Kıbrıslı Türk gazeteciler, Avrupa Parlamentosu Rum Milletvekili, Avrupa Birleşik Sol Konfederal Grup Üyesi Takis Hadjigeirgiou ile de resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirdi. Sohbet şeklinde geçen görüşmede Hadjigeorgiou gazetecilerin Kıbrıs konusuyla ilgili sorularını yanıtladı, sorular sordu ve gazetecilerin görüşlerini dinledi.