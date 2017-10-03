AP’de BREXIT oylaması

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'yle Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden Brexit müzakerelerinde "yeterli ilerleme" gerçekleşmeden gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmemesi yönündeki tasarıyı onayladı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakarelerdeki son durum ele alındı.

Milletvekilleri, devam eden müzakerelerde "yeterli ilerleme" sağlanmadan gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmemesini öngören tasarıyı onayladı.

Tasarı, 557 evet, 92 hayır ve 29 çekimser oyla kabul edildi.

AP'nin Brexit müzakerelerinde etkin bir rolü olmamasına rağmen, alınan karar AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.

Toplam 751 milletvekilinin yer aldığı AP'de kabul edilen tasarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte müzakelerelerin ardından yapılacak son anlaşmanın AP'den onay alması gerekiyor.

Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleleme sağlanıp sağlanmadığı, AB liderlerinin 19-20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

İngiltere, Brexit müzakerelerinin bir sonraki aşamaya geçmesini ve ayrılık sonrası ticari ilişkilerin görüşülmesini istiyor. AB Komisyonu ise müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanmadığını ve bir sonraki aşamaya geçilmemesi gerektiği görüşünü taşıyor.

Brexit müzakerelerin 5. Turu 9 Ekim tarihinde Brüksel’de başlayacak.

Bu yıl haziran ayında başlayan müzakerelerde, İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

Mevcut durumda özellikle mali konularda somut bir ilerleme sağlanamıyor. AB tarafı, İngiltere’nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)