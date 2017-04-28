Aplıç Ocak’tan önce açılamaz

Aplıç kapısının açılmasına olanak sağlayacak yolun, Kuzey bölümü tamamlandı. Yolun güneyde kalan bölümü için ise çalışmalar Mayıs’ta başlayacak

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Aplıç kapısının açılmasına olanak sağlayacak yolun Kuzey’e kalan bölümü tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı- Gelecek İçin Ortaklık (UNDP-PFF) tarafından finanse edilen ve Ocak 2016’da ihale süreci başlatılan yolun 980 metrelik yol kuzey bölümü ihale şartlarına uygun olarak tamamlandı.

Kapının açılabilmesi için ara bölgede 500 metre, Güney’de ise 3.5 km yol inşası yapılması gerekiyor. Ara bölgedeki yolun asfalt çalışması tamamlanmadı.

Yolun 3.5 km’lik Güney Bölümü için ise Rum Yönetimi Ocak 2017’de ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanması ile yolun inşa çalışmalarının Mayıs 2017’de başlaması ve sekiz ayda tamamlanması öngörülüyor. Buna göre Aplıç kapısı en erken Ocak 2018’de hizmete açılabilecek.

Kuzey’de gümrük ve polis için altyapı yapılmadı

Lefke ve bölge halkı Lefke Aplıç kapısının açılması için geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirirken Aplıç kapısının bir an önce açılması için Rum tarafının işleri hızlandırması için girişimler başlatılmasını talep etti.

Rum tarafının herhangi bir çalışma başlatmaması yanında, Türk tarafında da Polis, Gümrük ve diğer kabinleri ile bilgisayar sistemleri henüz tamamlanmadı. Kabinlerin kurulacağı bölgeye su, elektrik ve telefon hatları çekilmedi.