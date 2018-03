Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 4 Haziran’da!

Apple 29. yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC) 4 - 8 Haziran tarihlerinde San Jose’de düzenleyeceğini duyurdu. Benzersiz perspektiflerini birbirleriyle paylaşmak ve Apple’ın çığır açıcı ürün ve hizmetlerinin geleceği hakkında bilgi edinmek için her yıl bir araya gelen dünyanın en yaratıcı geliştirici topluluğuna McEnery Convention Center ev sahipliği yapacak.

WWDC her yıl milyonlarca geliştiriciye iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac ve HomePod için tüm Apple platformlarında nasıl yeni deneyimler geliştirebileceklerini öğrenme fırsatı sunuyor. SiriKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit ve CoreML gibi geniş bir yelpazedeki kapsamlı geliştirici API’leri geliştiricilerin kullanıcılara sağlıktan evlerine, gezmeye, alışverişten öğrenmeye kadar her şeyi kontrol etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri yeni yollar sunuyor. Apple geçtiğimiz yıl WWDC’de ARKit’i ilk kez kullanıma sundu. O günden bu yana, App Store’daki her kategoriden uygulamaların geliştiricileri müşterilerin gerçek dünyaya yerleştirilmiş sanal deneyimler yaşamalarını sağlayan yeni yöntemler geliştiriyor.



App Store dünyanın en canlı yazılım pazarıdır. 155’ten fazla ülkede iOS, macOS, watchOS, tvOS ve iMessage’ta kullanılabilen App Store, Apple müşterilerine yaşamlarını kolaylaştıran, tutkularını zenginleştiren ve dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan milyonlarca uygulamaya erişme olanağı veriyor. Dünyanın her yerindeki geliştiriciler ve Apple tutkunları bu konferansı iPhone, iPad ve Apple TV için WWDC uygulamasından veya Apple Developer web sitesinden canlı izleyebilirler.



Geliştiriciler 22 Mart, Pasifik Saatiyle 10:00’dan itibaren WWDC web sitesi (developer.apple.com/wwdc/tickets) aracılığıyla bilet için başvurabilirler. Biletler rasgele seçim yöntemiyle dağıtılacak ve başvuru durumları geliştiricilere 23 Mart günü Pasifik Saatiyle 17:00’a kadar bildirilecektir.



Öğrenciler Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yıl sunulacak 350 kadar Öğrenci Bursu ile tüm STEM kuruluşlarının öğrencilerine ve üyelerine ücretsiz bir WWDC bileti kazanma fırsatı verilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili ayrıntılar için WWDC web sitesini (developer.apple.com/wwdc/scholarships) ziyaret edebilirler.