Apple Watch için ortaya çıkan bu patent, bu saatin kullanıcılarını bezdiren pil ömrünü uzatabilir.

Apple, akıllı saati Watch'un pil ömrünü uzatmak için kafa yormaya devam ediyor. Bunun için farklı yöntemler deneyen Apple, bu defa da ortaya çıkan patentle, bataryayı farklı bir şekilde saatin içine yerleştirme kararı almış gibi. Yeni patentte, bataryayı Apple Watch'un kayışına yerleştirme yoluna giden yetkililer, böylece daha geniş kapasiteli bir batarya ve dolayısı ile daha uzun pil ömrü sağlama yöntemi deneyecekler.

Apple'ın her ne kadar Watch için 2 günlük bir pil ömrü biçse de, kullananlar her akşam saatlerini şarja takmak durumunda kalıyorlar. Bu da Apple Watch kullanıcılarının, saatle ilgili en fazla şikayet ettikleri (belki de tek) nokta oluyor kuşkusuz. Apple da bunu yeni akıllı saat modelinde düzeltmeye çalışıyor.

Ortaya çıkan yeni patentte bataryayı kayış içine yerleştirmeyi deneyebilecek olan Apple, öte yandan görsele dikkatli bakıldığında farklı bir ekran tasarımı deneyebileceğini de gösteriyor.

Apple Watch şarjınız çabuk tükeniyorsa dikkat

Dairesel bir ekranla gelebilecek olan yeni model, böylece Samsung Gear S3 ve Huawei Watch gibi rakiplerini taklit edebilir. Elbette bu görsel, Apple'ın dairesel tasarım örneğine ait tek haber değil; daha önce çok sayıda bu tür haberle karşılaşmıştık. O nedenle bu çizim tamamen örnek olarak da yer alıyor olabilir. Fakat eğer Apple bataryayı kayış içine yerleştirirse, uzun pil ömrü için ilginç bir yöntem geliştirebilir.