Apple'a PayPal ödeme seçeneği geldi!

Bugünden itibaren bir iPhone, iPad veya iPod'dan yapılan tüm iTunes, App Store veya Apple Music ödemeleri için PayPal kullanılabilecek. Özellik şu an Amerika, İngiltere, Kanada, Meksika, Avusturya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda ve İspanya'daki kullanıcılar için geçerli.

PayPal kullanmak için, hesap ayarlarında bir ödeme seçeneği olarak eklemek yeterli. Ana ödeme yöntemi olarak PayPal kullanmak isteyen kullanıcılar varsayılan olarak da ayarlayabilir. Özellik bir Apple TV veya Apple Watch'tan yapılan satın almalarda da çalışıyor. Bu, cihazlara PayPal'ın One Touch mobil özelliklerini de getirecek. Bunun anlamı sadece parmak iziyle satın almaların onaylanabileceği. Bazıları için bu çok kullanışlı olabilir, ama para harcama iradesi zayıf olanlar için kötü olabilir.