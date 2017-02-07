Apple'a yeni bağlantı kablosu geliyor

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, duyurmaya hazırlandığı yeni bir bağlantı kablosu ile gündemde.Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen Business Insider, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde kablonun adını ve işlevini açıkladı. Söz konusu habere göre, yeni bağlantı kablosunun adı 'Ultra Accessory Connector'

Söz konusu kablonun kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor Zira iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte pek çok kullanıcının eski kulaklıkları yeni cihazlar ile uyumsuz hale gelmişti. Yeni kablonun hem USB-C hem de Lightning'den daha küçük olduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni kablonun ir bağlantı ürünü olarak işlev göreceği de sıklıkla dile getirilen iddialar arasında. Başka bir deyişle bu ürünün kullanıma girmesi iPhone'ların tasarımında bir değişikliğe neden olmayacak.