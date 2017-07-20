Apple'dan 600 dolara kulaklık

Fransız lüks tüketim markası Balmain ile Apple güçlerini birleştirdi.



Apple'ın bünyesine kattığı Beats için özel bir seri üreten Balmain, kulaklığın tanıtımı için son dönemlerin en meşhur isimlerinden birisini seçti.

ABD'de 600 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak ürün Kardashian-Jenner Ailesi'nin en küçüğü Kylie Jenner tarafından tanıtıldı.

Reklam yüzü olarak reality show yıldızı Kylie Jenner'ın kullanıldığı ürünün sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.

Söz konusu kulaklığın Türkiye'de sayışa çıkıp çıkmayacağı, çıkması durumunda fiyatının ne olacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



Teknoloji devi Apple 2014 yılında 3 milyar dolara Beats'i bünyesine katmıştı.