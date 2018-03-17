Apple'dan iki yeni iPad Pro modeli geliyor!

Bu kapsamda Apple’ın yeni iPad Pro’da cihazın boyutlarını değiştirmeden 11 inç büyüklüğünde bir ekran sunacağı iddia ediliyor. Buna en iyi örnek olarak, 5,8 inç ekrana sahip iPhone X‘in iPhone 8 Plus‘dan daha küçük olmasını gösterebiliriz.

Böylece Apple, Haziran ayındaki etkinlikte 11 inçlik iPad Pro ve güncellenmiş 12,9 inçlik iPad Pro’yu tanıtacak. Her iki yeni iPad Pro modelinin Face ID teknolojisine ve Apple A11X işlemciye ev sahipliği yapması bekleniyor.





iPhone SE 2 konusunda ise şüpheci davranılıyor. 2018 yılının ilk yarısı için planlanan yeni bir iPhone modelinin bulunmadığını belirten bazı analistler, iPhone SE tanıtımının ertenebileceğini dile getiriyor.

Hali hazırda satışta olan iPhone SE küçük ekranlı iPhone isteyen kitle tarafından tercih ediliyor. iPhone 6s serisinde yer alan Apple A9 işlemciyle çalışan cihaz, 2GB RAM, 12 megapiksel arka kamera, 3,5 mm kulaklık jakı ve Touch ID’ye sahip.

Mart 2016’da satışa sunduğundan bu yana iPhone SE yenilenmedi. Ancak Apple, geçtiğimiz Mart ayında depolama kapasitelerini 64 GB ve 128 GB’a çıkardı.