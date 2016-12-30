HABER KIBRIS

Apple'ın başı Airpods ile dertte

30/12/2016

Apple'ın başı Airpods ile dertte
ads

Teknoloji devi Apple'ın Eylül ayındaki iPhone 7 lansmanında tanıttığı kablosuz kulaklığı AirPods ile ilgili ilk sorun ortaya çıktı.

Apple'ın iPhone 7'de kulaklık girişine son vermesi ile birlikte daha da önem kazanan ürünün şarj sorunu yaşadığı iddia ediliyor.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu kablosuz kulaklığı Airpods ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada dile getiren kullancılar, AirPods'un bir gecede şarj edilmesine rağmenyüzde 40 oranında güç kaybettiğini iddia ediyor.

Apple'ın iPhone 7'ler ile birlikte vermediği kulaklıklar 779 TL fiyat ile satılıyor.

Apple, söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı. 



TAGS: Apple, başı Airpods, teknoloji
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems