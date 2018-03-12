Apple’ın logo tasarımcısı Rob Janoff DAÜ'deydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen 6’ncı Uluslararası Kariyer Haftası’nın açılışı, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Asbaşkanı Mehmet Eziç, bilgi birikimi ve inovasyon kapasitesinin ülkenin en önemli gelişim araçlarından olduğunu belirterek, Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı’nın buna ışık tuttuğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayii Odası Başkanı Candan Avunduk da fuarın ülkede eğitim gören gençlere özel sektörde iş bulma olanağı sağlayacağını belirterek, bu aşamada sanayii- üniversite işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de Kariyer Fuarı’nın hem öğrenci açısından hem de şehir açısından büyük önem taşıdığını belirterek, gençlere heyecanlarını asla kaybetmemelerini ve daima hedefleri olmasını tavsiye etti.

DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam da gençlerin Kariyer Haftası’nda elde ettikleri deneyimleri iyi değerlendirmelerini istedi.

Açılışa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de kendisinin de bir DAÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, bu güne kadar geçen süreçte çeşitli dallarda çalıştığını, bugün ise bakan olarak parlamentoda yer aldığını anlattı.

Bakan Çeler gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini, asla pes etmemelerini ve kendilerine güvenmelerini istedi.

Açılış konuşmalarının ardından Apple’ın logo tasarımcısı Rob Janoff, ‘Bir tasarım kariyeri: Fırsatları Başarıya Dönüştürmek’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.Kariyer Fuarı’nın açılışı ise 14 Mart Çarşamba günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapılacak. Kariyer fuarına 140’ı aşkın firma katılacak.