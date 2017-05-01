Ara bölgede iki toplumlu 1 Mayıs Mitingi Yapıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanıyor..

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bugün, Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla ara bölgede iki toplumlu miting düzenlenedi

Saat 19.30’da başlayan ortak miting ara bölgede bulunan Çetinkaya Sahası’nda yer aldı

Çetinkaya sahasındaki Miting öncesinde Sendikalar saat 18.00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de Maliye Bakanlığı önünde toplanarak, Çetinkaya Sahası’na yürüdüler.

Konuşmaların yapıldığı 1 Mayıs ortak mitinginde, daha sonra Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne aldı