2016-2017 sezon planlaması gereği tüm ligler için geçerli olacak olan ara transfer dönemi, bugün başlıyor.

Yerli futbolcuların transferlerinin gerçekleştirileceği ara transfer dönemi 13 Ocak 2017 tarihinde tamamlanırken, 24 Ocak 2017 tarihine kadar da yabancı uyruklu futbolcuların transfer işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Kiralık transferler ise, yerli ve yabancı uyruklu futbolcular için, 24 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

Yerli ve yabancı uyruklu futbolcuların lisans işlemlerini eksiksiz olarak belirlenen tarihlerde mesai saatleri içerisinde KTFF Sekreterliği’ne ibraz etmeleri gerekecek.



