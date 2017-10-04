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Arabacıoğlu Ameliyat Oldu

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, apandisit ameliyatı oldu.

04/10/2017

Arabacıoğlu Ameliyat Oldu
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Pazartesi akşamı rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Arabacıoğlu’nun dün saat 03.10’da ameliyata alındığı ve bugün taburcu edilmesinin planlandığı açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, Dr. Arabacıoğlu’na akut apandisit teşhisi konularak Dr. Burak Kavuklu tarafından ameliyat edildiğini belirterek, dün gece genel cerrahi servisinde müşahede altında kalan Arabacıoğlu’nun bugün taburcu edilmesinin planlandığını bildirdi.

Uçaner, yazılı açıklamasında Arabacıoğlu’na geçmiş olsun dileklerini de iletti.



TAGS: Mustafa Arabacıoğlu, Akut Apandisit
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