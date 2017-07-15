Arabacı’yı bölgedeki polis kurtardı

Beylerbeyi köyünde ormanlık alanda elleri bağlı kanlar içinde bulunan İlker Arabacı’nın ağır yaralanması ile ilgili polis yeni detaylara ulaştı

Devrim DEMİR - HAVADİS

Beylerbeyi köyünde önceki gün öğle saatlerinde elleri bağlı çırılçıplak kanlar içinde bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Arabacı’nın ormanlık alan içerisinde bulunması ise adeta şans eseri hayatını kurtardı. Bölgeye yakın oturan bir polis memuru önce feryatları duydu, olay yerine gittiğinde ise Moldov kadını kaçarken gördü.

Ahmet Bayram isimli polis, bir taraftan Arabacı’nın hayatını kurtarırken, diğer taraftan da olayın aydınlanmasını sağlayacak şekilde Moldov kadının izini sürdü.

Bu arada, 18 yaşındaki Moldovyalı Dorina Codreanu’yu pazarlayan kişinin ise adada öğrenci olarak bulunduğu ortaya çıktı. Sezer Selçuk Er isimli şahıs, bir taraftan öğrenci izni ile adada yer alırken, diğer taraftan da üç kadını ayrı ayrı pazarlayarak para kazanıyor.

Patates soyacağı ile göğsünden aldığı darbe sonucu ağır yaralanan İlker Arabacı’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

18 yaşındaki Moldovyalı Dorina Codreanu, “adam öldürmeye teşebbüsten” tutuklandı, sorgu devam ediyor.

Moldov kızın olayın ardından kaçarak, İngiliz vatandaşı bir kişinin evine zorla sığınmaya çalıştığı, ev sahibini oyuncak tabanca ile korkutmaya çalıştığı öğrenildi.

İfade vermedi

Alınan bir günlük sürede polise gönüllü ifade vermek isteyen genç kızın ifadesini yarım bırakarak vermekten vazgeçtiği öğrenilirken, Arabacı’yı ise o bölgeye yakın bir yerde oturan polis memuru Ahmet Bayram buldu.

Zanlı Dorina Codreanu, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı ve aleyhinde 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

Dorina Codreanu isimli 18 yaşındaki Moldov kızı para karşılığı, yasadışı pazarladığı belirlenen Sezer Selçuk Er ise teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Arabacı’nın imdadına polis yetişti

Müfettiş Muavini Umut Demir, Beylerbeyi köyünün güney kısmındaki ormanlık arazi içinde çıplak, elleri arkadan bağlı İlker Arabacı’yı bölgeye yakın bir yerde evi olan polis memuru Ahmet Bayram’ın bulduğunu belirtti.

Demir, polis memuru Bayram’ın ifadesine göre bölgede “imdat, polis” seslerinin yükselmesi ile olay yerine gittiğini Arabacı’yı bir ağacın altında çırılçıplak elleri bağlı, zanlıyı ise kaçarken gördüğünü kaydetti.

Oyuncak tabanca ile bir eve sığınmaya çalıştı

Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlının olay yerinden kaçtığını ve Beylerbeyi köyünde yaşayan İngiliz vatandaşı birinin evine izinsiz olarak girdiğini kaydetti.

Demir, ev sahibinin zanlıyı fark ettiğini, zanlı Dorina Codreanu’nun ise çantasından çıkardığı oyuncak mavi renk tabanca ile ev sahibini korkutmak istediğini, ev sahibinin polisi araması üzerine zanlının evden koşarak uzaklaştığını kaydetti.

İnşaata sığındı…

Yapılan araştırmada, zanlının yarım bir inşaata sığındığını orda çalışan bir çalışana kendisini anayola götürmesini istediğini öğrendiklerini ifade eden polis, zanlıyı araçta tespit ederek tutukladıklarını belirtti.

Arabacının hayati tehlikesi devam ediyor

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlının kullandığı suç aletinin henüz bulunamadığını, 6 kişiden ifade alındığını söyledi.

Arabacı’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini kaydeden Demir, İlker Arabacının henüz hayati tehlikeyi atlatmadığını söyledi.

Selçuk Er ülkede öğrenci

Beylerbeyi köyü ormanlık arazi içinde çırılçıplak kanlar içinde bulunun İlker Arabacı’nın ağır yaralanması ile bağlantılı yapılan soruşturmada tutuklanan Sezer Selçuk Er isimli kişi de dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Sezer Selçuk Er’in İlker Arabacı’yı ağır yaralayan 18 yaşındaki Dorina Codreanu’yu para karşılığı “cinsel ilişkiye” teşvik suçundan tutukladıklarını söyledi.

Varol, zanlı Selçuk Er’in zanlı Codreanu’yu para karşılığı pazarlayarak para kazandığını, yapılan sorgulamada zanlı Selçuk Er’in suçunu itiraf ettiğini ve soruşturmaya etki edebilecek bir durumun kalmadığını belirtti.

Polis, zanlı Selçuk Er’in ülkede öğrenci statüsünde olduğunu ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Sezer Selçuk Er’in yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 10 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.