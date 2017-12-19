Arabahmet İlkokulu’na anlamlı yardım

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 2017 yılbaşı balosu için ayırdığı bütçeyi, Lefkoşa surları içerisindeki Arabahmet İlkokulu’nun ihtiyaçları için harcama kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Birlik, okul müdürü ve öğretmenlerinin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda, 97 öğrenciye ayakkabı, Okula ise bir diz üstü bilgisayar ve kamera sistemi tedarik edecek.

Birlik yetkilileri, belirlenen ihtiyaçları 21 Aralık Perşembe günü Okula giderek teslim edecek.