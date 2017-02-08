Arabayı polisin üstüne sürdü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yakınlarında aracı içinde uyuşturucu madde etkisi altında uyuyakalan D. G., polisler tarafından uyandırılmak istenirken dehşet saçtı



Kasım ayında uyuşturucu suçundan tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan zanlı, önceki gece uyuşturucu madde etkisi altında hem kendini hem de görevi başında iki polisi canından ediyordu. Polis, Yenişehir ışıklarında aracı uyuya kalan zanlıyı Deniz Güngör’ü fark ederek yanına gitti ve uyandırmaya çalıştı. Bir anda uyanan Güngör, arabasını polislerin üzerine sürdü.

Polis memuru İbrahim Atabek’in parmağı arabanın kapısına sıkışarak kırılırken polis memuru Hüseyin Osum aracın üzerinde 200 metre sürüklendi.

Güngör, Osum’un aracın kontağına ulaşıp aracı durdurması üzerine kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalandı. Deniz Güngör dün tutukluluk talebiyle, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca avukatın talep ettiği darp iddiaları ile ilgili bir tahkikat başlatılmasına emir verdi.

KAYNAK: Devrim Demir | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın