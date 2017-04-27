Araç Kayıt Dairesinde Darp

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi için 5 Mayıs’a kadar yeni bir bina tayin edilmemesi ve yeni istihdam yapılmaması halinde süresiz greve gitme uyarısında bulundu.

KTAMS, bugün Şube’de bir çalışanın darp edilmesi üzerinde öğle saatlerinde bina önünde eylem gerçekleştirdi.

Darp olayını, Şubede yeterli çalışanın bulunmaması ve bina yapısının iyi hizmet verecek durumda olmamasına bağlayan KTAMS, Şube için yeni bina belirlendiğini, bu binanın kiralanması kararının Bakanlar Kurulu’nda 5 Mayıs’a kadar alınmaması ve Şube için istihdam takviyesi yapılmaması halinde süresiz grev ve eylem yapacakları uyarısında bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Şube önünde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada, Hükümetlerin Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde yaşanan sorunlara duyarsız kaldığını iddia etti.

Günde 600 bin TL tahsilat yapan, bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılandığı Şube’ye yeni istihdam yapılması ve binanın iyileştirilmesi için pek çok kez eylem yapıldığını kaydeden Kaptan, “Boşta oturarak maaş alsın diye istihdam ediyorlar, ama gerek bina gerekse eleman eksikliği için onlarca kez eylem yapılıyor ama ne yazık ki burada çalıştırmak için eleman bulamıyorlar, çünkü partilileri iş yapmak istemiyor diye burada çalıştırılmıyor” dedi.

Şube için yeni bir bina tespit edildiğini, kirasının da belirlendiğini ancak kiralanması için Bakanlar Kurulu’na iki aydır götürülemediğini de iddia eden Kaptan, “Cumaya kadar ihale ile belirlenen binanın Bakanlar Kurulundan geçmemesi, burada istihdamlar sağlanmadığı takdirde, süresiz grev de dahil hiçbir sorumluluğumuz yoktur” dedi.

Kaptan, bugün, yapılmayan işlerden dolayı halkın çalışanlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.