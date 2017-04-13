Devlete gelir sağlayan Araç Kayıt Dairesi’nde izdiham yaşanıyor

Diyalog/Hakan YILDIRIM

Bakanlar Kurulu’nun aldığı Seyrüsefer Affı kararı nedeniyle Araç Kayıt Dairesi’nde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Umutsuz bekleyişin devam ettiği Araç Kayıt Dairesi’nde kimi vatandaş işini birkaç saatte hallederken, kimisi ise günlerce gidip gelmek zorunda kalıyor.

Trafik polisleri yaptıkları kontrollerde eksik olan evraklara ceza yazarken, diğer taraftan aracının seyrüseferini ödemeye çalışan vatandaş Araç Kayıt Dairesi önünde saatlerce kuyrukta bekliyor. Özellikle özel sektörde çalışan vatandaş iş yerlerinden izin alamayınca, işlemlerini yaptıramıyor.

Yıllardır çözülemeyen sorun haline gelmiş olan Araç Kayıt Dairesi’nde çile devam ederken, vatandaş, bugünkü manzaranın çağ dışı olduğunu savunuyor. Vatandaş, “çaresiz beklemek zorundayız. Aksi takdirde polis ceza yazıyor” diye de sitem etti.

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