Araç klimaları tehlike saçıyor!

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sürücüleri araç klimalarına karşı uyarırken, şunları söyledi:

Sıcak havada güneşte bırakılan araç kullanılırken kliması çalıştırıldığında, araç içerisinde benzen gazı salınır.

Kansere neden olan bileşikler arasında yer alan benzen gazı genellikle plastik kokusu ile karıştırılır.

Aracın içine biner binmez açtığınız klimaya yüksek oranda maruz kaldığınızda benzen gazı; karaciğer ve böbrek hasarlarına, lösemiye, gebelerde düşük riskine neden olur.

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