HABER KIBRIS

Araç Plakaları 1 Haziran'da değişiyor!

19/04/2017

Araç Plakaları 1 Haziran'da değişiyor!
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Haziran’dan itibaren araç plakalarının beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı yazı ve rakamlardan oluşacağını, ayrıca soğuk mühür uygulamasının da devreye gireceğini söyledi.

Yeni kayıt yaptıran, plakası eskiyen veya kırılan araçlara  yeni plakalardan kullanılacağını söyleyen Özgürgün, plakası sağlam olanların 10 yıl süreyle mevcut plakalarını kullanmaya devam edebileceklerini yineledi.

Bakanlar Kurulu Kararlarını Okumak İçin Tıklayın

 



TAGS: Hüseyin Özgürgün, araç plakaları
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