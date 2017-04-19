Araç Plakaları 1 Haziran'da değişiyor!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Haziran’dan itibaren araç plakalarının beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı yazı ve rakamlardan oluşacağını, ayrıca soğuk mühür uygulamasının da devreye gireceğini söyledi.

Yeni kayıt yaptıran, plakası eskiyen veya kırılan araçlara yeni plakalardan kullanılacağını söyleyen Özgürgün, plakası sağlam olanların 10 yıl süreyle mevcut plakalarını kullanmaya devam edebileceklerini yineledi.

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