Arakanlılar taşıyan tekne alabora oldu

Yetkililer 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kayıpların büyük kısmının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Dün meydana gelen kazadan kurtulanlar, hiçbir yiyecekleri olmadan yola çıktıklarını anlattı. Kurtulanların ifadelerine göre teknede 50’si çocuk toplam 80 kişi vardı. Bangladeş ile Myanmar arasındaki nehir yolu buna benzer pekçok tekne batması olayına sahne oluyor. Arakanlı Müslümanlar, Myanmar ordusunun ve radikal grupların eline düşmektense bu tehlikeli yolculuğu göze alıyor.

YARIM MİLYONU SIĞINMACI

25 Ağustos’ta başlayan saldırılar öncesi Myanmar’daki nüfusları 1.1 milyon olan Arakanlı Müslümanların 500 binden fazlası, yaklaşık 1 aylık süre içinde Bangladeş’e sığındı. Yani nüfusun neredeyse yarısı mülteci durumuna düştü.