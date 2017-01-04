Arapların 'En İyi Kadın Oyuncu'su

Nurgül Yeşilçay, 9 Ocak'ta Dubai'ye 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için gidecek.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Arap dünyasının en önemli ödül törenlerinden DIAFA’da (Uluslararası Arap Festivali) ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alacak.

Ödülünü almak için Dubai’ye gidecek olan Yeşilçay, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisi için hazırlanmış fotoğrafı paylaşan oyuncu, “9 Ocak’ta Arap dünyasının en önemli ödülünü almaya gidiyorum. En iyi kadın oyuncu ödülümü almaya geliyorum hazır mısın Dubai?” notunu düştü.



