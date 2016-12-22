Arasta’da ‘karanlık’ isyanı

Lefkoşa Arasta Çarşısında sokak lambalarınının yanmadığından şikayetçi olan esnaf bir aydır karanlıkta kaldıklarını anlattı.

Haber Kıbrıs’a ulaşarak şikayetlerini dile getiren esnaf şöyle konuştu:

Arasta çarşısında en az bir aydır karanlıktayız. Sokak lambaları çalışmıyor. Defalarca ben ve esnaf arkadaşlarım aramamıza rağmen yapılmadı. Yılbaşı üzeri insanlar çarşıya alışverişe gelse karanlıktan gezemiyorlar. Bizim halkımız ışıklandırma cümbüş görmek için güneye akın ediyor ama bizimkiler bırak ışıklandırmayı sokak lambalarını bile yakamıyorlar. Vallahi bıktık.



