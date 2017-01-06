HABER KIBRIS

Arda Kural ölümden döndü

06/01/2017

Arda Kural ölümden döndü
ads

Geçirdiği psikolojik tedavinin ardından oyunculuğa geri dönen Arda Kural sevenlerini korkuttu. Evinde yangın çıkan Kural son anda kurtuldu.

Arda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattım

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Arda Kural, son olarak bir film projesi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sevenlerini korkuttu.

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.

Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.  



TAGS: arda kural, oyuncu, yangın
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems