Arda Kural ölümden döndü

Geçirdiği psikolojik tedavinin ardından oyunculuğa geri dönen Arda Kural sevenlerini korkuttu. Evinde yangın çıkan Kural son anda kurtuldu.

Arda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattımArda Kural: Yıldız Parkında yattım

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Arda Kural, son olarak bir film projesi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sevenlerini korkuttu.

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.

Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.