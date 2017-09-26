Arda Turan arkadaşının eski aşkıyla beraber!

Kısa bir süre önce sevgilisi Aslıhan Doğan’dan ayrılan ve bu ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Arda Turan’ın 2.5 yıllık bu ilişkinin ardından Özge Ulusoy’la yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşuluyordu. Posta gazetesindeki iddiaya göre, sevgililer 23 Eylül Cumartesi gecesi Cihangir'deki gece kulübü Hazine'de eğlenirken yakınlaştı. Daha sonra Emirgan'daki ‘Gizli Kalsın'a gitti. Kulüpten sabaha karşı el ele çıktı. Özge Ulusoy da, Hacı Sabancı'dan 3.5 ay önce ayrılmıştı. Sürpriz aşkın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı!

ARDA TURAN İŞ ARKADAŞININ ESKİ AŞKIYLA…

Özge Ulusoy 2013-2014 arasında bir alışveriş sitesinin sahibi Hakan Baş ile aşk yaşamıştı. Baş’ın en yakın arkadaşı ve ortağı ise Arda Turan. Başarılı futbolcu Turan ne zaman İstanbul'a gelse Hakan Baş’la birlikte eğlenmeye çıkıyor. Ancak Arda Turan ile Hakan Baş'ın bu durumdan rahatsız olmadığı kesin. Özge Uluso