HABER KIBRIS

Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Çiftin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi

11/03/2018

Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi
ads
ads

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

Turan’ın akşam saatlerindeki nikâh törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldı.

Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: arda turan, aslıhan doğan, tayyip erdoğan, evlendi
MANŞETLER

HK CELEBRITY

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems