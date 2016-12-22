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Arda'lı Barcelona'dan gol yağmuru

22/12/2016

Arda'lı Barcelona'dan gol yağmuru
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İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona Hercules'i 7-0 yenerek son 16'ya kaldı. Arda Turan, takımının 3 golünü kaydederek üçüncü kez hat-trick yaptı.

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Kupanın 4. turunda 3. lig takımlarından Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki

rövanşı 7-0 kazandı.

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Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan,

72. dakikada Paco Alcacer attı.

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Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, yaptığı hat-trick'in yanı sıra Rafinha'nın golünün asistini verip, ilk yarının son dakikasında rakip ceza

sahasında düşürülmesiyle takımına penaltı kazandırdı.

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Bu sezon Barcelona forması ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takımında Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti.

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Arda, Barcelona forması ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı.

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TAGS: Arda Turan, Barcelona’
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